A Bajnok csapatnak sikerült megnyernie a villajátékot, 10:7-re győzték le a Kihívókat. Szükségük is volt erre a pénteki párbaj után, most dr. Busa Gabi és Virág András beszéltek arról, milyen hatással van a csapatra a győzelem.

A pénteki párbaj után sikerélményre volt szüksége a Bajnok csapatnak, amit meg is kaptak a villajátékban: 10:7-re nyerték meg. Busa Gabinak sikerült Dorcit és Hannát is legyőznie, de Virág Andris várva várt áttörése is megérkezett: ő szerezte meg a 10., vagyis a győztes pontot.

Busa Gabi a győzelem után elárulta, nem a pénteki pofon miatt tudtak most jól teljesíteni. "Nem hiszem, hogy egy pofon kellett ahhoz, hogy összeszedjük magunkat, persze sosem jó elveszíteni egy játékostársat, de a magam nevében tudok beszélni: én mindig nyerni szeretnék" - mondta majd elárulta, mit lát a csapaton most, hogy a villába kerültek. "Sokkal jobbak a körülmények, bár én anno a táborban is nagyon szerettem lenni, mert összekovácsoló ereje van, de a villában sokkal nagyobb a komfortérzet. Mindenki boldogabb és elégedettebb itt." Hozzátette, nem fél attól, hogy a jobb körülmények ártanának a csapategységnek. "Nyilván a villában több lehetőség van elvonulni, de ez nem azt jelenti, hogy ezt meg is kell tennünk. Mi szeretünk együtt lenni, így nem gondolom, hogy az alváson kívül szétszélednénk."