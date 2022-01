Egészen meredek elmélet kapott szárnyra, és egyre többen hisznek abban, hogy a Föld nem gömb, és még csak nem is lapos.

Az egyik ismert laposföldhívő viccnek szánt bejegyzése olyan népszerű lett, hogy emberek komolyan bizonyítottnak gondolják, hogy a Föld fánk alakú. A több mint tíz évvel ezelőtti posztban leírt elmélet mára nagy követőbázissal rendelkezik, és tudományos magyarázatot is kreáltak ahhoz, hogyan tudunk élni a lyukas bolygón.

Egyes vélemények szerint azért nem esett még bele senki sem a fánkföld közepén tátongó hatalmas ürességbe, mivel a gyűrű belseje felé fejti ki hatását a gravitáció. Mivel a fény követi a tóruszforma görbületét, így válik a szemünk számára láthatatlanná a fánk alak. A laposföld-hívő tudósok arra is magyarázattal szolgálnak, hogyan lehetnek éjszakák és nappalok egy ilyen szokatlan forma esetében.

A fánk alakú Föld 24 óránként forog és a lyuk 90 fokos szöget zár be a Nappal.

Az elmélettel kapcsolatban megkérdeztek több szakembert is, akik szerint több sebből is vérzik ez a feltételezés. Nem ilyen lenne a nappal és az éjszaka váltakozása, ha lyukas lenne a Föld, illetve a felhők akár háromszor ilyen nagyok is lehetnének. A szelek erősebbek lennének, és a lyuk közepe felé élők kettős évszakokat látnának, egyik oldalt nyarat, másikon telet – írja a DailyStar.