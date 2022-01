A kislány szülei válása után került apjához és annak új élettársához. Egy éven keresztül élt velük, mielőtt megölték.

A 26 éves mostohaanya, Nguyen Vo Quynh Trang a 8 éves gyereket a tragédia napján egy székhez kötözte, majd fapálcákkal verte a karját és lábát. Elmondása szerint azért, hogy fegyelmezze.

Amikor az apa hazatért és meglátta, milyen állapotban van a lánya, rögtön kórházba vitte, de állítólag a kislány akkor már halott volt. Sérüléseit látva a doktorok értesítették a rendőrséget, akik a házkutatás során lefoglalt kamerafelvételekből derítették ki, milyen kegyetlenül viselkedtek szülei a kislánnyal.

A rendőrség szerint a gyerek 36 éves apja is közreműködött a gyilkosságban. A boncolás során kiderült, hogy a kislány halálát egy a homlokán keletkezett vérömleny okozta, és a bordái is eltörtek.

Kezdetben bántalmazással vádolták meg Nguyent, majd gyilkossággal. Az apát is letartóztatták, be is vallotta a rendőröknek, hogy a lányát azért verték, hogy neveljék. Kim ellen bűncselekmény eltitkolása és bántalmazás miatt folyik nyomozás – írja a Mirror nyomán a Bors.