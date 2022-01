A mai tárgyaláson vallomást tett Baricz Dezső, a Baptista Szeretetszolgálat munkatársa, aki a Szilágyi családot segítette a gyilkosság előtti időszakban. A férfi utoljára május elsején látogatta meg az idős házaspárt, két nappal később egy újségírótól tudta meg, hogy mi történt.

Baricz A szülők és Péter viszonyáról is beszélt:

"Együtt éltek, egy fedél alatt. Nem láttam bele igazán a kapcsolatukba. Nem három, hanem több lépés távolság volt köztünk, mert szerintem ő nem mindig örült annak, hogy én megyek. Volt olyan, ha ott voltam, akkor ő inkább kiment, beleszólt a beszélgetésekbe. A segítségnek örült, de annak talán nem, hogy több időt töltünk ott. Lehet, hogy azt várta volna, hogy amit viszünk, azt letesszük és megyünk, de nekem van lelkem, láttam, hogy két idős emberről van szó. Nem vagyok pszichológus, de az biztos, hogy nem volt felhőtlen kapcsolat a szülők és a fiuk között. Nem éreztem félelmet a házaspáron, mindig szépen beszéltek Péterről. Konfliktust én sosem láttam, sérülést viszont igen. Egyszer láttam a művész úron és a kedves feleségén is, az arcukon voltak sérülések, azt mondták, hogy elestek. Szóvá is tettem, hogy meglepő, hogy mind a ketten egyszerre esnek el. A vádlott és a művész úr is szóvá tette, hogy ezt miért nem lehet elhinni? Látszott a sérüléseken, hogy ezek nem az eséstől voltak, a szem alatt friss kék-zöld foltok voltak. Nem mondták, hogy mikor estek el, de azt tudni kell, hogy a házban feltöltős áram volt, amelyet ha nem töltöttek fel, akkor napokig áram nélkül voltak, sötét lakásban. Jolika néni azt mondta, hogy Péter az édesapját kalapáccsal agyonverte. Ezt többször is elmondta. Jolika néni később elmondta, hogy azok a foltok, amelyek korábban voltak rajtuk nem az esés, hanem verés miatt volt rajtuk, mert a fiuk megverte őket. Azt is mondta, hogy féltek Pétertől."

V. Rozália is tanúskodott, a nő a Szilágyi család szomszédjában található kisboltban dolgozik. Ezt mondta:

"A szomszédban dolgoztam, aznap reggel átjött a Jolánka néni és segítséget kért, mert Péter veri az apját. Ott voltak vásárlók, hívták a rendőrséget és a mentőket, ennyit tudok. Szilágyi bácsin volt, hogy láttam sérülést egyszer vagy kétszer, a szeme alatt volt sérülés, a feleségén soha. Jolánka azt mondta a bolt vevőinek, hogy a Péter kalapáccsal veri az apját. Jolánka kétszer jött ki, a kettő között pár perc telt el. Két fiatalember hívta a rendőrséget, egy férfi pedig bement, valamilyen Sándor, ő is járt a közértbe, onnan ismerem."

Ezzel szemben a gyanúsított, Péter azt mondta a bírónak, nem tudja, miért mondják, hogy ő verte az apját. Amikor az idős színész rátámadt, bírkóztak, nem tudott szabadulni tőle, ezért felvett egy tárgyat, de aztán az kiesett a kezéből, nem volt nála kalapács - írja a Blikk.