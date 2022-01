A nagymama kért segítséget a rendőrségtől, miután lánya, Jacinda Decaro nem jelent meg a munkahelyén és a telefont sem vette fel. A kislányt és anyukáját a rendőrség találta meg egy ellenőrzés során. A gyermek már halott volt, az anya eszméletlenül feküdt mellette, nagyon gyenge volt a pulzusa. Állapota válságos, nem tudni, életben marad-e.

A szálloda szobájának ajtaja belülről be volt zárva, a lánc is rajta volt. A rendőrök egy üzenetet találtak a szobában, melyben mindössze annyi állt: "Sajnálom". A hatóságok úgy hiszik, hogy az eset gyilkosság-öngyilkossági kísérlet volt. Azt még vizsgálják, hogy a gyermek halálát mi okozhatta. Az édesanya gyógyszereket és kábítószert vett be - írja a the-sun.com.