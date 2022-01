Az iskolás gyerekek a futballstadion mellett, a bicikliúton sétáltak, amikor leszakadt egy nagy faág és közéjük zuhant. A 14 éves Patrik belehalt a sérüléseibe, két társát pedig kórházba szállították. A fiú halálával kapcsolatban meggyanúsították a tanárnőt és a vízgazdálkodási vállalatot is, mert a fa a cég területén állt. A vizsgálatot azonban megszüntették, mert nem találtak felelőst - írja a Ripost.

A gyászoló szülők nem elégedettek, nemrégiben fellebbezést nyújtottak be. Úgy gondolják, a tanárnő valóban ártatlan, de a vállalatot felelősségre kell vonni. A bíróság azonban elutasította a őket. A baleset után egyébként a környéken több fát is megvizsgáltak, és többet ki is kellett vágni.