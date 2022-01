Aurelio nemcsak izmosan vonul majd börtönbe, de úgy tűnik, hogy szerelmesen is. Az egykori valóságshow-sztár ugyan nemrég szakított egyik kedvesével, ám már rögtön itt is a másik. A szóban forgó hölgy egyébként nem teljesen új Aurelio életében, ugyanis korábban már alkottak egy párt és úgy tűnik, hogy most ismét fellángolt köztük a szerelem.

"Ha egyszerre két embert szeretsz, akkor válaszd a második személyt. Mert ha igazán szeretted volna az elsőt, sosem szerettél volna bele a másodikba. (nekem csak te)" - idézi a Ripost Aurelio bejegyzését, aki egy közös kép kíséretében tette közzé a Johnny Depp idézetet.