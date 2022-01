Kulcsár Edina új szerelme, Varga Márk, művésznevén G.w.M is a közösségi oldalán jelentette be kapcsolatukat és írt hosszasan arról, hogy nem rondítottak bele egymás házasságába.

Kulcsár Edina és férje, Csuti nemrég közölték a nyilvánossággal, hogy hiába próbálkoztak, nem tudták megmenteni a kapcsolatukat. Leszögezték, nem egy harmadik fél miatt ment tönkre a házasságuk. Néhány nappal később Kulcsár Edina mindenkit megdöbbentve bejelentette, hogy rátalált a szerelem. Új párja nem más, mint a zenei életben tevékenykedő Varga Márk, művésznevén G.w.M. A 25 éves rapper mögött már szintén van egy házasság két gyerekkel, a közösségi oldalán azonban igyekezett mindenkit tájékoztatni arról, hogy nem rondítottak bele Edinával egymás házasságába, a szerelmük azután bontakozott ki, hogy mindkettejük kapcsolata véget ért.

"Sziasztok!