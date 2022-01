Néhány nappal ezelőtt még attól volt hangos a sajtó, hogy Kulcsár Edina és Csuti válnak, most pedig már mindenki arról ír, hogy egy harmadik személy miatt ért véget a sztárpár házassága. Bár a napokban még tagadták ezt a hírt, most kiderült, hogy Edina valóban szerelmes lett. Bár az egykori szépségkirálynő állítja, hogy nem Márk miatt ért véget a házasságuk: hosszú vallomásban fejtette ki közösségi oldalán, mit érez a rapper iránt, aki néhány héttel ezelőtt hagyta el családját.

"Amit érzek ez iránt a fiú iránt, olyan erős és meggyarázhatatlan, amivel még tényleg nem találkoztam! Lehet, hogy elsőre sokan azt mondják, hogy Jézusom... mert ,,hamar" továbbléptem, de én már több hónapja lezártam magamban a múltat. Megléptem, amitől a megváltást reméltem és utána egyből egy ilyen ajándékkal örvendeztetett meg a sors! A SZERELEMMEL! Nem akarok tovább bujkálni és tagadni, hanem őszintén szeretném felvállalni az érzéseim és megmutatni a világnak, hogy ki az, aki miatt más színben látom a világot. Ki az, aki a tenyerén hordoz, akinek a hiánya fizikális fájdalmat okoz, aki minden bennem lévő szeretetet visszahozott és akinek a társaságában nem tudok nem mosolyogni."

-írta Edina a közös fotójuk mellé.

A Blikk megkereste Csutit is, aki így reagált a nagy bejelentésre:

Nehéz erre hirtelen mit reagálni. Nagyon sok kérdés van most a fejemben, amire ez magyarázatul szolgálhat, de ülepednie kell a dolgoknak. Nem lenne szép, ha én véleményezném ezt a dolgot Edina és Márk között, továbbra is védelmezni szeretném a volt feleségemet

-kezdte Csuti, majd így folytatta:

Barátkoznom kell a gondolattal, igen, hogy a gyerekeimmel is fog találkozni. Azt nem szeretném elmondani, hogy mikor tudtam meg a dolgot, de úgy érzem, hogy Edina nem mindig volt velem őszinte. Rettentően csalódott vagyok, azért is, ami a házasságunkkal történt és azért is - bár tudom, hogy ez az élet rendje -, amivel most szembesülnöm kellett. Amit még mondanék, azt inkább nem teszem, hogy a családom érdekeit védjem

-tette hozzá Edina gyermekeinek apja, aki azt is elárulta, hogy korábban ő mutatta be egymásnak a feleségét és Márkot.