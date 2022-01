A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 1 193 210 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 167 425 főre emelkedett. 2674 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 201-en vannak lélegeztetőgépen. Orbán Viktor miniszterelnök ma reggeli nyilatkozatában felhívta a figyelmet az omikron vírusvariáns gyors terjedésére, a most zajló oltási akcióra és arra, hogy február 15-től oltási igazolvánnyá alakul a védettségi igazolvány.

Következő oltási akciók a kórházi és járásközponti oltópontokon:

· 2022. január 20-21. (csütörtök-péntek) 14-18 óra között,

· 2022. január 22. (szombat) 10-18 óra között,

· 2022. január 27-28. (csütörtök-péntek) 14-18 óra között.

· 2022. január 29. (szombat) 10-18 óra között.

Továbbra is kiemelten várják az oltatlanokat és azokat is, akiknek már 4 hónapnál régebben kapták meg a korábbi oltásukat. A központi oltópontokon továbbra is öt vakcina közül lehet választani. Az oltási akciónapokon a 12 év feletti korosztályt várják az oltópontokon. Az 5-11 éves gyermekek oltása továbbra is csak előzetes időpontfoglalással lehetséges a kórházi oltópontokon vagy a házi gyermekorvosoknál. A megerősítő oltás mindenkinek javasolt, aki már 4 hónapnál régebben kapta meg az előző oltását. A harmadik oltás felvételével ismét 80-90%-ra emelhető a védettség.

A beoltottak száma 6 329 185 fő, közülük 6 073 498 fő már a második, 3 457 497 fő pedig már a megerősítő harmadik oltását is felvette.