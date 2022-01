Láthattuk színésznőként és műsorvezetőként is, februárban azonban egy teljesen új szerepben mutatkozik be Lékai-Kiss Ramóna.

A Sztárban sztár nyolcadik évadában új ítészgárda pontozza majd a versenyzőket. Papp Szabihoz és Kökény Attilához két olyan ember csatlakozik, akiket még nem láthatott a közönség zsűritagként. Makranczi Zalán mellett Lékai-Kiss Ramóna értékeli majd az idei szezonban átalakuló 12 hírességet.

Nagyon várom a kezdést. Minden túlzás nélkül mondhatom, hogy egy álmom vált valóra – kezdett mesélni Rami a Life.hu-nak.

„Próbáltam elképzelni, hogy milyen zsűritag leszek, szőrös szívű és kritikus, vagy pedig megengedő? De azt mondták a többiek, akik már rutinosabbak, hogy bárhogy is készülök, amikor szemtől szemben leszek a versenyzőkkel, amikor látom, hogy mennyi munkát tettek bele a produkcióba, akkor nehéz lesz keményen fogalmazni. Az ösztöneimre fogok hagyatkozni. Ha valamivel nem értek majd egyet, annak biztosan hangot fogok adni, ami a szívemen, az a számon" – mondta lapunknak a február 6-án induló Sztárban sztár új zsűritagja.

Alig ért véget tavaly a Dancing with the Stars második évada, amelynek Lékai-Kiss Ramóna volt az egyik házigazdája, máris egy újabb hétvégi show-ban láthatjuk majd hétről hétre. A hétvégi munka azonban nem okoz gondot a szép színésznőnek, aki most van a csúcson és ez látszik is rajta, hiszen sugárzik róla, hogy jól érzi magát a bőrében.

17 éves korom óta ebben a szakmában dolgozom, és sem a színházban, sem a kereskedelmi tévézésben nincs hétvége. Az lenne a fura, ha vasárnap nem kéne dolgoznom! Ebben szocializálódtam és a családom is ehhez szokott hozzá, hiszen a férjem élete is hasonlóan alakult. A kézilabda sem nézi, hogy milyen nap van – mesélte nekünk nevetve Rami.

„Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy össze tudom sűríteni a munkákat és sok időt lehetek a családommal."

A Sztárban sztár idei évadában több színész is színpadra lép majd, így megkérdeztük Ramit is, kipróbálná-e magát a műsorban. Nem sokat gondolkozott a válaszon, sőt még dalra is fakadt pár sor erejéig.