A Kihívók között egyre nagyobb a feszültség, több konfliktus is kialakult a csapatukban. Az első végjáték után nagyon egymásnak feszültek a játékosok: a hét biztos párbajozója, Hanna váratlan kijelentést tett, miszerint nem érzi jól magát a csapatban, ami komoly vitát generált. Hanna mellett egyedül Dorka állt ki. Ezzel párhuzamosan Dorka és Dorci között is újabb bomba robbant, mivel terítékre került a pár héttel ezelőtti párbaj, amikor Dorka az akkor még beteg Dorcit küldte párbajba, amit utólag a többség nem gondolt fair döntésnek.

"Engem nagyon meglepett, hogy feljött ez a téma a semmiből, nem értettem az összefüggést a Hanna kifakadása és eközött. Számomra teljesen el is vesztette az aktualitását is. Nem igazán érdekel utólag, hogy ki mit gondolt. Volt idő erről kifejteni mindenkinek a véleményét akkor, de senki nem jött oda hozzám, innentől kezdve ilyen stílusban nekem támadni – erre nem vagyok vevő és övön alulinak tartom" - mondta Dorka, Dorci viszont továbbra is úgy gondolja, ez nem volt igazságos.

"Én akkor párbaj után is beszélgettem Dorkával, neki is elmondtam őszintén, hogy szerintem nem volt fair, hogy engem küldött, de az indoklását valamilyen szinten megértettem. Most a Hanna kiborulása után tisztázódtak a dolgok és hozzám is eljutottak olyan információk, amik eddig elkerültek, így teljesen más lett a véleményem nekem is erről a dologról és így már tényleg azt érzem, hogy ez így nagyon nem volt fair" - mondta Dorci.

Dorka elmondta, kinek a kritikáján lepődött meg a legjobban. "Én nem tudtam, hogy Bálintnak ez ekkora lelki trauma volt, hogy én Dorcit küldtem párbajozni. Nyilvánvalóvá vált, hogy őt ez megviselte, számomra akkor vált világossá, hogy ők ennyire kedvelik egymást, én erről korábban lemaradtam. Szóval ezen csodálkozom. A többiek részéről igazából szintén meglepett. Ami rosszul esett, az maga a támadási stílus. Én nem úgy működöm, hogy sortüzet nyitok valakire a semmiből, majd, amikor az illető megszólalna és elmondaná, ő mit gondol, akkor kivonulok. Én nem így működöm, persze különösebben nem lep meg, hogy ezek az emberek ilyen szinten vannak. Azt sajnálom, hogy nekem is hasonló szinten kell kommunikálni. Én egyszer fogok elmondani mindent, aztán a többiek meg majd feldolgozzák" - mondta, a döntését viszont nem bánta meg.

Dorci pedig bevallotta: ugyan megingott a bizalma, de nem haragtartó. "Ahogy a csapattal megbeszéltük ezt az egész feszültséget, én ezt el is raktam magamban. Én nem vagyok egy haragtartó ember, nem is szeretek úgy együtt élni egy közösségben, hogy feszültség van, szóval el tudom ezt engedni. Nyilván valamilyen szinten megingott a bizalom, de én szeretném továbbra is jól érezni magam ebben a társaságban" - árulta el.

Ma este tovább fokozódnak az izgalmak, hiszen jön a végjáték második fordulója, ahol kiderül, hogy Bajnokok vagy a Kihívók közül kerül majd ki Hanna pénteki ellenfele.