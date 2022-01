Stana Alexandra a Mokkában vallott érzéseiről, és meglepő kijelentést tett. Elárulta, hogy tud kegyetlen lenni, majd azt is kifejtette, hogy miért gondolja ezt magáról. Arról is beszélt, megviselik a magánéletét ért kritikák, amiket azért kap, mert összejött Meggyes Dáviddal, vagyis Horváth Gréta férjével.

"Nagyon sok csalódás ért az életem során attól függetlenül, hogy fiatal vagyok, és megtanultam nagyon gyorsan továbblépni, vagy lezárni bizonyos fejezeteket, és sajnos hajlamos vagyok emberekkel kapcsolatban is így érezni. Ha valaki nagyon elveti a sulykot, akkor pillanatok alatt úgy tudok létezni tovább, mintha soha nem is lett volna az életem része, és ez azért valahol egy kegyetlen dolog szerintem, hiszen nem szabad teljesen eltemetni azokat a pozitív dolgokat, amiket az az időszak hozott. Ez most nem jellemző a jelenlegi, tehát a Gyurival való elválásra, hiszen ő végig az életem része volt, így nála talán nem érzem ezt annyira drasztikusnak, de mondjuk nagyon sok baráttal kapcsolatban történt már ilyen. Csalódást okoztak, és nagyon gyorsan lezártam" - árulta el a Mokkában Stana Alexandra. Azt is elárulta, rosszul esnek neki a támadások, amiket mostanában kap.