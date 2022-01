"A családom mindig körülvesz, összetartunk, de ez eddig sem volt másképp. Míg ő velünk volt, igyekeztünk együtt lenni a nagy ünnepeken. Most volt az első karácsony, amikor nem lehetett itt, ezért volt ez nehezebb számunkra. Vigyázunk egymásra, a koronavírus miatt felállított szabályok betartása mellett velem voltak a gyerekek. Őrzöm a feleségem fotóját, beszélek hozzá, az ünnepekkor is velünk volt. Ugyanúgy, érintetlen az otthonunk, mint amikor Kati még élt. Meg tudom simogatni a ruháit, és nem fogok – természetesen erre senki nem is kér – soha megválni a holmijaitól. A szilvesztert, bár egyedül töltöttem, de soha nem volt számunkra igazán fontos" - nyilatkozta az operatőr a Borsnak.

"Nem kell és nincs szükség Kati elvesztéséről elterelni a gondolataimat, mert ma is együtt vagyunk, csak másképp, így a hétköznapokat is egy kissé másfajta módon tudom megbeszélni vele. Egyébként megvagyok, élem tovább az életemet" - tette hozzá.