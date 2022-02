Kulcsár Edina és párja, G.w.M összejövetele hatalmas botrányt robbantott ki, legfőképp azért, mert nem sok idő telt el Edina és Csuti válásának bejelentése és az új szerelem kihirdetése között. Újabb és újabb részletek derültek ki, a többi között az is, hogy G.w.M is egy házasságból lépett ki nemrégen. A rapper a minap új klipjének forgatásán beszélt a kialakult helyzetről és azt is elárulta, hogy a dala régi párjának szól. A sorok pedig nem túl hízelgőek.

"Elhibáztad, látod, kicsim, újra elhibáztad. Megcsináltad, látod, kicsim, újra megcsináltad. Elhazudod most a nagyvilágnak, milyen rossz vagyok" - szól a dal.

"Nem állapot, ahogy vagyunk, de te szereted a lelkem ölni" - énekli G.w.M.

"Továbbállok, nem bántalak soha többé. Szerinted én téged, szerintem meg te gyötörtél" - hallható a Megcsináltad című dalban.