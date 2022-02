Halálra égett egy férfi Veszprémben, a Járási Hivatal Agrárügyi Főosztályán. A 74 éves P. Lajos tettét megelőzően egy bírságot kapott, amiért egy kutyája megharapott egy helybéli nőt, és kiderült, hogy a kedvenceiben nincs chip. A 33 ezeres bevételéből nem tudta kifizetni, megpróbálta elintézni ezért, hogy engedjék el. Az ismerősei úgy tudták, másfél millió forintot szabtak ki rá, de kiderült, hogy valójában csak kétszer 15 ezer forintot.

"Mielőtt elment volna a hivatalba, hozzám ugrott be egy kicsit beszélgetni. Rendszeres vendég volt nálam, abszolút megbíztunk egymásban. Egy papírt mutogatott, hogy nézzem meg, a kutyaügy miatt bírsággal sújtották. Ezt méltánytalan büntetésnek tartotta, és bízott benne, hogy vagy mérséklik, vagy teljesen elengedik. Hogy végül mit sikerült elérnie, talán már sosem tudjuk meg, de biztos nem véletlenül dobta el az életét. Azt hangoztatta, hogy ilyen nagy összeget képtelen kigazdálkodni, és egyébként is inkább a családjára szeretné költeni a pénzt" - mondta a Borsnak László, a férfi barátja.

A férfi a hétköznapokban is fiatalabb felesége támogatására szorult, akitől két gyereke született, a most 16 éves Zsombor, és a néhány évvel fiatalabb húga, Anna. Az is kiderült, hogy annak idején Németországban dolgozott a vilonyai férfi, de onnan valamiért nem kapott nyugdíjat.