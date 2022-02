Szlovéniában napokon belül elérheti csúcspontját a koronavírus-járvány ötödik hulláma, ezt követően pedig stabilizálódik a helyzet a kórházakban is - jelentette ki csütörtökön Bojana Beovic, a szlovén kormány járványhelyzettel foglalkozó szakbizottságának elnöke.

Kiemelte: az előző hullámban, a delta variánssal fertőzött betegek közül többen kerültek intenzív osztályra, mint most, az omikron variánssal fertőzöttek közül. A kórházi kezelésre szoruló betegek többsége beoltott, és emiatt a betegség lefolyása is enyhébb - tette hozzá.



Csütörtökre 16 654 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak az országban, és 19 beteg halt meg a vírus okozta Covid-19 betegség szövődményeiben. Kórházban 918 beteget ápolnak, közülük 124-en vannak intenzív osztályon. A valamivel több mint kétmillió lakosú országban eddig 1 261 366-an kaptak védőoltást, közülük 1 211 665-en mindkét, 596 574-en pedig a harmadik adagot is felvették.