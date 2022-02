„Az omikron gyakran egész famíliákat betegít meg. Úgy pattog a családtagok közt, akár egy pingponglabda. Gyakorlatilag oda-vissza fertőzik egymást az emberek. Akár oltott, akár oltatlan valaki, esetenként változik, hogy hol súlyosabb, hol enyhébb tünetekkel jön ki rajta a betegség" - nyilatkozta Dr. Mangó Gabriella gyöngyösi háziorvos a Ripostnak.

„Bár az omikron legtöbbször gyengébb tüneteket okoz, a fertőzőképessége rendkívüli és nem tudni, hogy post-Covid tüneteket fog-e okozni, illetve milyen immunitást ad. Egy biztos, több család is jelzett, hogy a fertőzés a gyerek megbetegségével kezdődött, majd a felnőttek is betegek lettek. Amikor a gyermek egy hét múlva visszamegy az óvodába vagy iskolába, ismét hasonló tünetei lesznek és újra megbetegíti a felnőtteket" - osztotta meg tapasztalatait a doktornő, aki olyan esetekkel is találkozott a praxisában, amikor egy hónapon belül kétszer is fertőzést mutatott ki a PCR-teszt a pácienseinél.

„Megesik, hogy amikor a betegség másodjára is megjelenik, akkor már kicsit enyhébb tünetek jelentkeznek. Egy kis orrfolyás, kis torokkaparás, a beteg terhelhetősége csökken, de a PCR-teszt több esetben pozitív eredményt mutatott január elején és január vége felé is esetükben. Ebből arra lehet következtetni, hogy vagy ugyanaz a fertőzés zajlik még a szervezetben, tehát a sejtekben még ott marad a vírus és idő előtt, a teljes gyógyulás előtt visszamennek az emberek dolgozni, amikor a legyengült immunrendszerük miatt a bennük lévő vírus úgymond újra fellángol vagy pedig újrafertőződnek az omikronnal, netán az omikron alvariánsával. Arról is szó lehet, hogy az omikronra adott válaszunk nagyon rövid" - tette hozzá.

