Flipper Öcsi közel két évig alkotott egy párt múzsájával, a Gina című dalának ihletőjével. Harmath Marianna modellként dolgozott a nyolcvanas években és több ismert zenész is odáig volt érte.

Öcsivel először egy Dolly Roll-koncerten találkoztunk, majd pár nappal később meglátott az utcán, a nyakamba borult és randevúra hívott. Ekkor én még csak 16 éves voltam, sosem volt barátom, de annyira tetszett, olyan szimpatikus volt, hogy igent mondtam

– kezdte a visszaemlékezést a Blikknek Gina. A nő sok éjszakát töltött együtt Flipper Öcsivel, azonban semmi sem történt közöttük. Az énekes tiszteletben tartotta, hogy Gina még várni szeretne. Az együttlétre végül nem került sor, mivel a lány megismerkedett a 100 Folk Celsius énekesével, és azonnal beleszeretett Orbán Józsiba.

Akaratomon kívül beleszerettem. intelligens és humoros volt, imádott engem. Közben Öcsi is megismerkedett Szilágyi Mariannával, én mutattam be neki. Örültem a boldogságuknak és Józsival is minden jól alakult, csak hát ő szabadszellemű volt... Öcsi mondta el, hogy megcsalt. Akkor szakítottam is vele.

Mivel ekkor Öcsi is szingli volt, a két fél ismét egymásra talált, Gina azonban mégis visszament Józsihoz. A két zenész között feszült lett a viszony Gina miatt, aki végül egy harmadik férfi mellett találta meg a boldogságot. Az újabb nagy szerelemből egy kislánya is született, akit jelenleg egyedül nevel.