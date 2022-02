András herceg ügyvédei azzal próbálják menteni II. Erzsébet fiát, hogy vádlóját hiteltelenítik. Virginia Giuffre volt az, aki feljelentette a királyi család tagját szexuális erőszak miatt, ám lehet, hogy a nő maga is kiskorú lányokat futtatott. Erre keresnek most bizonyítékot az ügyvédek, és egy tanút már találtak is.

Carolyn Andriano azt állítja, hogy 14 éves korában a szintén kiskorú Virginia arra bíztatta és képezte ki, hogy szexuális masszázst nyújtson férfiaknak. Carolyn ruhákat is kapott a nőtől, sőt állítása szerint Virginia azt kérte tőle, hogy ne árulja el senkinek sem a valós életkorát.

A brit sajtó információi szerint a tanúkeresés akár visszafelé is elsülhet, ugyanis a most megtalált egykori áldozat egy korábbi perben megerősítette, hogy András hercegnek viszonya volt az akkor még kiskorú Virginiával. Carolyn állítása szerint azonban Virginia akkor egyáltalán nem bánta az aktust, nem kiáltott erőszakot, sőt büszke is volt rá.

András herceg bírósági tárgyalása március 10-én kezdődik – írja a The Sun cikke nyomán az Index.