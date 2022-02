Február hatodika már eddig is különleges nap volt az Egyesült Királyság történelmében, de ettől az évtől kezdve egy újabb rekordot is felírhatnak mellé a históriás könyvekbe.

II. Erzsébet 2022. február 6-án ünnepli platinajubileumát, uralkodásának 70. évfordulóját. Ezzel ő lett az első nő a világon, aki ilyen hosszú ideje viseli már a koronát. A királyok összesített listáján is előkelő helyen áll, csak három másik uralkodó ült nála hosszabb ideig valamely ország trónján. Közülük kettőt még idén megelőzhet, hiszen kicsivel több, mint száz nap csak a lemaradása.

Az első helyen a Napkirály, XIV. Lajos áll, aki 72 év és 110 napon át volt Franciaország királya. Őt 2024-ben tudná lekörözni II. Erzsébet.

A királynő azonban hazájában egyértelműen listavezető, hiszen sem férfi, sem nő nem volt képes nála hosszabb ideig viselni a koronát. Ennek apropóján összeszedtünk pár furcsa érdekességet a 95 éves Erzsébetről.

A britek nagy része nem ismer más királyt

Egy 2017-es adat szerint a szigetország lakóinak 81 százaléka II. Erzsébet uralkodása alatt született. A lakosság kis része látta csak élve a királynő édesapját, az 1952-ig uralkodó VI. Györgyöt vagy testvérét, az 1936-ig trónon ülő VIII. Eduárdot.

Több mint 30 corgija volt

Közismert, hogy a királynő állatbarát, azonban mindennél jobban szereti a corgikat. Érthető a rajongása, hiszen ez a kutyafajta rendkívül barátságos, kedveli a társaságot és imád játszani. Erzsébet az első corgiját a tizennyolcadik születésnapjára kapta, azóta pedig több mint 30 állattal kötött szoros barátságot. A legtöbb corgija ugyanattól az ebtől, méghozzá első kutyájától származott.

Utálja a jégkockákat

II. Erzsébet nem szereti hallani, ahogy a jégkockák a pohár falának ütődnek, ezért ha teheti, elkerüli ezek használatát. A pletykák szerint néha férje, Fülöp kidolgozott egy módszert, amivel le lehet kerekíteni a jégkockák széleit, így felesége is élvezheti a hűsítő italokat a nyári melegben.

Nem szereti a szakállat

A királynő nincs oda az arcszőrzetért, sőt irritálónak is tartja. Ez az oka annak, hogy közeli családtagjai, valamint a személyzetének tagjai mindig sima arccal jelennek meg a társaságában. Egyedül unokája, Harry a kivétel, akit a királynő semmivel sem tudott rávenni a borotválkozásra.

Akasztót hord a táskájában

Ismerjük a női táska rejtelmeit, hogy mi minden belefér egy kis retikülbe. Nos, a királynő karján logó táska is tartogat meglepetést a kíváncsi emberek számára. Erzsébet ugyanis egy akasztót hord magánál, amit bármelyik asztalra képes felragasztani. Ennek azonban nem csak praktikus okai vannak. A királynő így jelzi a szolgáinak, hogy jól érzi magát, ha viszont a táska a földre kerül, és nem az akasztóra, akkor az azt jelenti, hogy szeretne lelépni az adott társaságból.

Nincs jogosítványa, mégis vezet

Erzsébetnek sem jogosítványa, sem útlevele nincs, pontosabban egyiket sem kellett kiváltania, megszereznie. Ennek az az oka, hogy a brit törvények értelmében ezek az okmányok a királyi címhez tartoznak, azaz bárki is viseli a koronát, automatikusan megszerezi a jogosítványt. II. Erzsébet ennek ellenére megtanult vezetni, és a mai napig rendszeresen köröz is a birtokán.

Más töri be a cipőjét

Mindenki számára ismerős az a kellemetlen érzés, amit egy új cipő tud okozni az első néhány viselés során. Ezt a fájdalmat nem tapasztalta meg II. Erzsébet, ugyanis minden új cipőjét az egyik szolgálója töri be. Az idős uralkodó évek óta ugyanazt a márkát viseli, hiába, a megszokás és a kényelem nagy úr.

Nem kell adót fizetnie

A brit törvények különleges jogokkal ruházzák fel a mindenkori uralkodót. Nemcsak a jogosítvány alól kap felmentést, hanem az adófizetés alól is. A királynő azonban szolidáris honfitársaival, és önkéntes alapon, évtizedek óta rendszeresen fizeti a járulékokat.

Minden jelöletlen brit hattyú az övé

Egykoron igazi ínyencségnek számított a hattyúhús, ezért a brit korona igényt tartott minden madárra, ami előfordult a brit vizeken. A királyi család ma már nem eszik hattyút, ellenben a törvény szerint minden jelöletlen madár az ő tulajdona az országban. A királyi hattyúmester minden évben külön fesztivál keretében bemutatja az elfogott hattyúkat, amiket meggyűrűznek, majd pedig szabadon engednek.

Vérrel utazik

Bárhová is utazzon, a királynő bőröndjében mindig van egy tasak a saját véréből. A stábjában találunk egy orvost is, aki nem csak II. Erzsébet egészségi állapotát ismeri, hanem tudja azt is, hogy ahová utaznak, ott hol vannak a kórházak. A tasak vérre azért van szükség, hogy a nem várt beavatkozásoknál ne veszítsenek időt.

Alig eszik szénhidrátot

Az uralkodót sokan faggatták már arról, mi a hosszú élet titka. Erzsébet nem veti meg az alkoholt, szereti az édességet és a jó ételeket is. Képes azonban mértéket tartani, és sok esetben nagyon is tudatosan táplálkozik. Kerüli például a szénhidrátokat. Amikor egyedül étkezik, akkor sem tészta, sem krumpli, de még rizs sem kerül a tányérjára.