Janicsák Veca nemrég súlyos témákról nyilatkozott. Elmondta, férjével elváltak útjaik egymástól, valamint beszámolt arról is, méhnyakrák miatt el kellett távolítani a méhét. Férje, Ladányi Jancsó Ábel most reagált a felesége szavaira.

Janicsák Veca és férje, Ladányi Jancsó Ábel kapcsolatában korábban is volt már hullámvölgy, ám úgy tűnt, sikerült megmenteniük a kapcsolatukat. Végül azonban Veca mégis a válás mellett döntött. A párnak egy közös gyermeke van, az énekesnőnek pedig nem is lehet több, mert méhnyakrákot diagnosztizáltak nála, méhét el kellett távolítani. Most férje, Ladányi Jancsó Ábel szólalt meg.

"Azt tartottam volna korrektnek, ha a feleségem tájékoztat a cikk tartalmáról és konzultál velem, mielőtt kijön, ha már úgy érezte, meg kell ezt osztania a világgal. Szomorú, hogy előrébb való volt neki a cikk időzítése a videóklipje népszerűsítéséhez, amikor ilyen súlyos témákról nyilatkozott, mint a betegsége, a válásunk és a gyermekünk" - mondta a Blikknek Ábel. Hozzátette, ő továbbra is részt akar venni a gyereke életében.