A koronavírus-világjárvány még nem ért véget, és további variánsokra lehet számítani - mondta Szumija Szvamináthán, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) tudományos főtanácsadója pénteken.

"Láttuk a vírust alakulni, mutálódni, így tudjuk, hogy lesznek újabb változatok, olyanok is, amelyek aggodalomra adnak okot" - figyelmeztetett Szvamináthán a Dél-afrikai Köztársaságban, ahol egy oltóanyaggyárat keresett fel a WHO főigazgatójával, Tedrosz Adhanom Gebrejeszusszal együtt.



Dél-Afrikában jelenleg az omikron BA.2 alváltozata dominál. John Nkengasong, az Afrika Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ (Africa CDC) vezetője korábban elmondta: a vakcinák remekül működnek, és az új alváltozat miatt sincs ok pánikra.



A koronavírus-járványban eddig 10,8 millió fertőzöttet regisztráltak az 1,3 milliárd lakosú Afrikában, de szakértők szerint a valódi szám ennél sokkal nagyobb lehet.