"Az oltottsági igazolásnak köszönhetően a nyomás olyannyira csökken, hogy a nyilvános helyeken eltörölhető lesz a maszkviselési kötelezettség" - mondta Olivier Véran tárcavezető.



A kültereken már február 2. óta nem kötelező a maszkviselés, és a hónap végétől az olyan nyilvános helyeken sem kell hordani, ahol az oltottsági igazolás bemutatása kötelező. A dokumentumot minden ötvennél több főt fogadó nyilvános helyen (sportlétesítményekben, kulturális intézményekben, mozikban, színházakban, koncerttermekben, vendéglátóhelyeken, hotelekben, vonatokon, távolsági buszokon, belföldi repülőjáratokon) kell bemutatniuk a 16 év felettieknek.

A maszkviselési kötelezettség ugyanakkor érvényben marad a tömegközlekedési járműveken és az olyan nyilvános helyeken, ahol nem kötelező az oltottsági igazolás bemutatása, azaz az egészségügyi intézményekben, az üzletekben, a postahivatalokban, a bíróságokon vagy a politikai rendezvényeken.

Enyhülnek a kötelezettségek a kontaktszemélyek számára is a hónap végén: elegendő lesz egyetlen tesztet elvégeznie annak, aki fertőzött közelébe került, két nappal az érintkezés után, míg jelenleg még öt nap alatt három szűrés a kötelező.



Jean Castex miniszterelnök péntek este azt is bejelentette, hogy szombattól a Franciaországba beutazóknak nem kell többet negatív tesztet bemutatniuk, ha be vannak oltva a koronavírus ellen.

"Az európai szabályozásnak megfelelő oltási igazolás ismét elégséges a belépéshez Franciaországba, bárhonnan is érkezzen az utazó, pont úgy, ahogy az omikron variáns terjedése előtt volt a helyzet" - olvasható a miniszterelnöki közleményben.



Az oltással nem rendelkező beutazóknak továbbra is be kell mutatniuk egy negatív PCR- vagy antigéntesztet, de amennyiben egy zöld besorolású országból indultak, karanténkötelezettségük nincsen. Narancs jelzésű országokból oltás nélkül csak halaszthatatlan indokkal és egy negatív teszttel lehet belépni Franciaországba.



A korlátozó intézkedések fokozatos feloldása már a múlt héten megkezdődött, február 2. óta nem kötelező a kültéri maszkviselés, a kulturális és sportrendezvényeken megszűnt a létszámkorlátozás, s az otthoni munkavégzés sem kötelező többé, csak ajánlott.

Az éjszakai szórakozóhelyek és diszkók - amelyek december 10-én zártak be - február 16-án nyithatnak újra. Ugyanettől a naptól kezdve ismét lehet táncolni a koncerteken, állva fogyasztani a vendéglátóhelyeken, s engedélyezett lesz az étel- és italfogyasztás a közlekedési járműveken, stadionokban, színházakban, mozikban.



Az oltásra jogosultak 95 százaléka, a teljes lakosság nyolcvan százaléka (54 millió) felvette az oltás első adagját, míg 78 százaléka a másodikat, 65 százaléka (37 millió) pedig a harmadik adagot is megkapta. A járvány ötödik hulláma leszálló ágban van, minden mutató csökken, de még 32 ezer fertőzött van kórházban, az intenzív osztályokon 3400-an vannak. A súlyos betegek száma hetek óta nagyon lassan csökken. A koronavírus-fertőzés szövődményeiben 133 ezren vesztették életüket az elmúlt két évben.