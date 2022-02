Szinte napok alatt a nézettségi lista élére ugrott a Netflixen a Tinder-csaló című film . Főszereplője egy bizonyos Simon Leviev, aki milliárdosnak adja ki magát, és szerelmet hazudva húz ki többmillió dollárt nőktől. A jelenleg Izraelben élő férfi - egy rövid börtönbüntetés után - azóta is szabadlábon van, sorra teszi fel luxuséletéről tanúskodó képeit az Instagramra. A film végi bejátszásból kiderült, hogy beperelné az alkotókat, most azonban úgy tudni, nem ő, hanem a testőre terelte jogi útra az ügyet.

A film készítői megpróbálták Levievet is szerepeltetni a dokuban, ám ő később erre egy Insta-sztoriban úgy reagált, hogy nemsokára ő is nyilvánosság elé tárja a saját verzióját.

"Köszönöm a támogatásotokat! El fogom mondani a sztorit az én szemszögemből is a következő napokban, ha kitaláltam, hogyan tehetem ezt meg a lehető legjobban, tiszteletben tartva önmagam és a történetben szereplő más személyeket is. Addig is, kérlek titeket, hogy tartsátok nyitva a szíveteket és az elméteket!" - írta.

Ahogy Leviev, úgy a filmben gyakran megjelenített testőre Peter is szabadlábon van, és a Ladbible információi szerint úgy döntött, beperli a Netfixet. Ügyvédjével, Joanna Parafianowicz-cal az az álláspontjuk, hogy a filmből arra lehet következtetni, hogy Leviev bűntársa volt, ők pedig azt állítják, hogy erről szó sincs.

A pert arra építik, hogy Peter a filmmel elvesztette az anonimitását és bűnözőként szerepeltetik, ezért valószínűleg innentől fogva soha, senki nem alkalmazza majd testőrként.