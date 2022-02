Várkonyi Andrea és Mészáros Lőrinc kapcsolatára tavaly tavasszal derült fény, de a pár egészen áprilisig várt a hivatalos bejelentéssel. "A párom Mészáros Lőrinc, ami eddig sem volt titok" - mondta akkor az egykori műsorvezető, azóta pedig a fényűző esküvőt is megtartották. Szeptember végén mondták ki egymásnak a boldogító igent, a lagziról pedig egyre több dolog derült ki, például az, hogy hatalmas tűzijáték is volt a menyegzőn. A pár azóta nem sokat szerepelt, ám mint kiderült, a szerelmesek napját ők is megünnepelték. A Blikk olvasója szúrta ki őket egy elegáns hotel éttermében.

"Épp a mai este, február 14-én, Valentin-napon a párom meglepett egy vacsorával a Four Seasons Hotelben. Amikor már végeztünk a vacsoránkkal és felálltunk az asztalunktól, pár méterre egy ismerős kellemes női hang ütötte meg a fülem, amint azt mondja: Lőrinc. Ekkor lettem figyelmes Várkonyi Andreára, amint Mészáros Lőrinc kezét fogja egy kétszemélyes asztalnál. Nyilván ők is itt ünnepelték meghitten a Valentin-napot" - írta a szemtanú.