Egyre többen állítják, hogy közeleg a koronavírus-járvány vége, de a WHO továbbra is óvatosságra int: úgy vélik, nem lehet még fellélegezni, bármikor jöhetnek új mutánsok és járványhullámok. Elmondható, hogy november végén és december elején volt a csúcs, amikor több mint hétezren voltak kórházban. Azóta ez a szám 5200-ra csökkent.

Rusvai Miklós virológus az ATV Start című műsorában beszélt arról, hogy a napi friss fertőzöttek csúcsértékén nagyjából két hete lendültünk túl, tehát most van a kórházban kezeltek száma a csúcsponton, ez pedig várhatóan csökkenésnek indul lassan.

Hozzátette, szerinte egyértelműen lecsengőben van a járvány, hiszen az elhunytak és a kórházba kerültek száma is jelentősen a harmadik és negyedik hullám számai alatt maradt.

"Aki eddig beoltatta magát, jól tette, védekezik ezzel és akadályozza a járvány terjedését, de aki nem oltatta be magát eddig, az nyilván nem is akarta oltatni magát. Nem látom értelmét és nem látom olyan indokát most, hogy hirtelen meggondolná magát" – mondta az oltásokkal kapcsolatban. Rusvai úgy gondolja, hamarosan már nálunk is feloldják a korlátozásokat, ahogy más országokban is.

A virológus biztos benne, hogy ősszel meg fog jelenni egy új mutáns, de már náthává szelídülve. "Ezzel az ötödik hullámmal tulajdonképpen nálunk a Covid kiadta a mérgét" – jelentette ki.