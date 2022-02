Ahogyan arról tegnap mi is beszámoltunk, 15 méter mély kútba esett egy kisfiú a Fejér megyei Előszálláson. A négyéves kisfiú csodával határos módon túlélte a zuhanást, hamarosan haza is térhet a kórházból.

Az egyébként londonban élő négyéves Ruben szüleivel éppen a nagyszülőknél volt látogatóban, amikor a visszautazás előtt még kiment játszani családjával a kertbe. A kisfiú egyszer csak felugrott a borostyánnal benőtt, régóta nem használt kút peremére, amiről másodpercek alatt belesett a 15 méteres mélységbe.

Ruben nagypapája, Tamás az udvarról nézte végig a borzalmas balesetet.

"Egy pillanat műve volt, nem több. Azt a kutat régóta nem használtuk, víz sem volt benne, le is volt fedve tetővel, ezt nőtte be a borostyán. Egyik percben az unokám felmászott a kút szélére, és már át is billent rajta"

- mesélte a Borsnak.

A család azonnal értesítette a mentőket és a tűzoltókat, akik először a borostyán gyökérzetét távolították el, majd mentőkötél segítségével ereszkedtek le a kisfiúhoz.

Rubent súlyos sérüléssel mentőhelikopterrel szállították kórházban. A nagyszülők elmondása szerint a gyermek állapota szerencsére javult.

"Aznap utaztak volna vissza Londonba, az angol apukájának vissza kellett már mennie, de a lányunk most is bent van a kórházban. Ha minden igaz, pénteken már ki is jöhetnek, csak reménykedünk, hogy így is történik majd" – mondta a nagymama, Mária.

A család a történtek után azonnal felvette a kapcsolatot a polgármesterrel, hogy újra lefedjék a kutat.

"Mindig is volt rajta tető, de sajnos, úgy tűnik, hogy már régi volt, és beszakadt. Ez tarthatatlan, így éppen most beszéltünk a polgármesterrel az ügyben, hogy megjavítsák" - tették hozzá.

Két évvel ezelőtt négy méter mély kútba esett a 29 éves brit férfi Balin, miközben egy kutya elől menekült. Hat nap után mentették ki.