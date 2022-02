A doktornő szívesen válaszolt a kérdésekre, így sokak az ő ajánlásaival gyógyultak ki a betegségből - írta a Metropol.

„Egy kedves hölgy azután érdeklődött, hogy a körülbelül hét napos, sokszor oltott, valószínű omikronos férje enyhe fejfájásán, fáradékonyságán, a közérzetén hogyan tudna segíteni – lehet, hogy már fáradt voltam, vagy nehéz MINDIG orvosnak lenni – a következőt válaszoltam: Ha a férjemet kérdezné, ő azt mondaná, hogy kis szilvapálinka, ha szintén őt, akkor még azt is mondaná, hogy több szex. Ha engem kérdeztek... lehet, hogy a férjemnek igaza van, de... bélflórajavítás, szerves szelén, szerves cink... az is segíthet... a fentiek után" – írta humorosan Dr. Mangó Gabriella.

A doktornő a korábbi hét összegzését is leírta a vírussal kapcsolatban:

"A hét összegzése:

A covidos tüneteket mutató betegek száma a múlt héthez képest kb 25-30%-kal csökkent. Akiket pcr-re leadtunk a héten, ők mind pozitívak lettek.

Jelentkeztek már a postcovid tünetek is, szédülés, nehézlégzés, vérnyomásingadozás, csillapíthatatlan refluxos tünetek, elhúzódó köhécselés. Kruppos gyerekekről nem írtatok, viszont a bőrtünetesek száma több lett./ ilyenkor tejfehérjementesség és protexin candies plusz, mert a D-vitamin hiány mellett a candidiázis is népbetegség. -a D-vitamin-hiányról köv. posztban majd saját tapasztalat/

Szóval alapvetően megnyugtatóan zajlott, csendesedett a munka. Naponta most csak 60 beteg. Akik betegek, sokan nagyon rosszul vannak, láz, fejfájás, izomfajdalom, légszomj normál oxigénszinttel, szédülés, hasmenés, hányás, de mindannyiunk tűrőképessége más. Van, akit kicsit sem ver le a lábáról, van, aki fekszik, kel.

Tartsatok ki! Itt a tavasz. Remélem, már rosszabb nem lesz!"