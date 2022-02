Tóth Gabi tavaly nyáron nagyon nehéz időszakon ment keresztül. Sokat bántották az emberek amiatt, hogy fellépett a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson, amelyet tavaly Budapesten rendeztek meg. A támadássorozat és az őt ért bántások miatt lefogyott, és félt az emberektől.

Az énekesnő azonban már maga mögött hagyta a nehéz hónapokat, és igyekszik helyette a szépre és a jóra emlékezni. Ezekről is beszélt Palik László műsorában, ahol Gabi meglepő vallomással sokkolta az őt kérdezőket. Az extravagáns előadónak ugyanis sosem volt egyéjszakás kalandja.

Azt se tudom, hogy milyen egy idegen fiúra ráírni és elmenni randizni. Én egy tök konzervatív csaj voltam ilyen téren, mert ebben nagyon nehezen nyílok meg. A szerelmet kerestem

– mondta Gabi, aki elárulta, hogy mostani férjével, Krausz Gáborral 12 évvel ezelőtt már találkoztak. A sztárséf meg akarta hívni az énekesnőt egy italra, de Gabi kisurrant a mosdóba és lelépett a helyszínről. Az élet mégis összehozta őket, még ha erre egy évtizedet várniuk is kellett.

A beszélgetés során Gabi elmondta azt is, hogy a magánéletében teljesen más ember, mint a tévében, és megérti, ha sokakat zavar vagy irritál az ő személyisége.