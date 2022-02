A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 1 546 872 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 178 730 főre csökkent. 4463 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 170-en vannak lélegeztetőgépen. A regisztráció és az időpontfoglaló folyamatosan nyitva van az oltáshoz. Csütörtökön, pénteken és szombaton újabb oltási akció lesz.

Februárban is minden csütörtökön, pénteken, és szombaton van oltási akció a kórházi oltópontokon. Az oltásra továbbra is kiemelten várják az oltatlanokat és azokat is, akiknek már 4 hónapnál régebben kapták meg a korábbi oltásukat. A megerősítő oltás mindenkinek javasolt, aki már 4 hónapnál régebben kapta meg az előző oltását. A harmadik oltás felvételével ismét 80-90%-ra emelhető a védettség. A központi oltópontokon továbbra is öt vakcina közül lehet választani. Emellett a háziorvosok is folytatják az oltásokat.