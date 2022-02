Januárban jelentette be Horváth Éva, hogy családjával pár hónapra Balira költözik , de a gyönyörű üdülőparadicsomban sem tökéletes az életük. A nehézségekről vallott a korábbi szépségkirálynő.

Horváth Éva pár hónapra Balira költözött családjával, ám a gondok ott sem kerülik el őket. A térséget ugyanis most heves esőzések sújtják, az időjárás okozta katasztrófák pedig a volt szépségkirálynő családjának is okoznak kellemetlenséget. Annyi felhőszakadás volt az elmúlt időszakban, hogy az utcájukat elöntötte a víz és a nagy mennyiségű csapadéktól a szennyvízcsatorna tartalma is az utcára ömlött.

Éva nem kertelt: nem túl bizalomgerjesztő az állapot, és a közlekedést is megnehezíti - írja a Blikk.

A jelenlegi helyzetben nagyobbik fiukat, Kristófot sem tudják motorral óvodába vinni, mert az utak járhatatlanok.

Korábban arról írtunk, hogy Éva megmutatta gyönyörű otthonát Balin, ha érdekel, milyen körülmények között él családjával, kattints ide.