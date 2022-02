Ennek jegyében megszűnt az az előírás is, amely elkülönítésre kötelezte azokat, akiknek koronavírus szűrési lelete pozitív lett. Megszűnt emellett a gyakorlatszerű kontaktkutatás is, és azoknak sem kell a továbbiakban elkülönítésbe vonulniuk, akik koronavírus-fertőzöttekkel kerültek közeli kapcsolatba és nincsenek teljes körűen beoltva a koronavírus ellen. Jogilag nem kötelező erővel, ajánlás formájában a brit kormány április 1-jéig még azt javasolja a koronavírus-fertőzötteknek, hogy maradjanak otthon.

Csütörtöktől nem kötelező, bár továbbra is erősen ajánlott a maszkviselés a londoni tömegközlekedési eszközökön.



Az Egyesült Királyság többi országában - Skóciában, Walesben és Észak-Írországban - fokozatosabb ütemben, de szintén megszüntetik a jogi korlátozásokat a következő hetekben. Az angliai járványügyi korlátozásokat csaknem két évvel az első országos zárlat elrendelése után oldották fel.



Boris Johnson miniszterelnök 2020. március 23-án jelentette be, hogy másnaptól a lakosság csak néhány nyomós indokkal, elsősorban az alapvető szükségleti cikkek, főleg élelmiszerek és gyógyszerek beszerzése, illetve orvosi ellátás igénybe vétele céljából léphet az utcára. A nem alapvető fontosságú cikkeket árusító üzleteknek azonnali hatállyal be kellett zárniuk, és kettőnél több, nem egy háztartásban élő ember a szabadban sem tartózkodhatott együtt.



Angliában most II. Erzsébetért aggódnak, a királynő elkapta a koronavírust. A hírek szerint enyhe tünetei vannak, ám könnyített munkarendben dolgozik.