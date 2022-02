Az elmúlt napok eseményeit látva számítani lehetett arra, hogy Oroszország kirobbantja a háborút, de mégis sokan reménykedtek abban, hogy végső soron elkerülhető a fegyveres konfliktus. Úgy tűnik, Nostradamus jóslata ismét beigazolódott, ugyanis a csillagász évszázadokkal ezelőtt megjósolta az európai háborút.

A hatvan év alatti ukránok megkapták a behívóikat a hadseregbe, a harcokban viszont sokan nem szeretnének részt venni. A magyar-ukrán határon élő kárpátaljai lakosok a bombázásoktól félve elindultak Magyarország felé.

A határátkelők Magyarország felé dugig vannak autósokkal, többen gyalog jönnek át, a bankokat is ellepték az emberek. Kárpátaljától mintegy 250 kilométerre fekvő Ivano-Frankviszkt is bombatámadás érte. Isten tudja, mi lesz a háború kimenetele. Totális, vagy Putyin megelégszik a szakadár régiókkal. Kárpátaljáról nem mindenki jönne át Magyarországra, de érezhetően tömegek pánikoltak be

– mondta egy kárpátaljai újságíró, Dankai Péter a 168 órának.