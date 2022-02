Hajnalban Oroszország megtámadta Ukrajnát, és a háború máris érezteti hatását Magyarországon. A katonai konfliktus miatt minden hatvan év alatti férfit behívtak a hadseregbe Ukrajnában, így a beregszászi színház társulatának színészeit is.

Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház igazgatója, valamint a társulat több tagjai is ezer szálon kötődik Kárpátaljához, ugyanis ott születtek, és ott építették fel közösen a méltán népszerű beregszászi színházat. A helyi társulat többször is színpadra lépett már a Nemzetiben, ma is így tettek volna, de a háború miatt besorozták a férfi színészeket a hadseregbe.

A beregszászi társulat férfi tagjai közül mindenki megkapta a behívót az elmúlt években. Az Oroszország és Ukrajna között kitört háború miatt a társulat nem tud átjönni előadni a Tóték című előadást, erről a Nemzeti igazgatója beszélt az Index-nek. Vidnyánszky emellett elárulta, hogy figyelemmel követi az eseményeket, és tartja a kapcsolatot a Kárpátalján maradottakkal.

A Nemzeti Színház egyik kárpátaljai származású színésznője, Szűcs Nelli nemrég videóinterjút adott a Life.hu-nak, amit ide kattintva tudtok megnézni.