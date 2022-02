Nádai Anikó és szerelme, Hajmásy Péter január végén jelentették be eljegyzésüket. Nem sokkal később pedig elmondták, első közös gyermeküket várják, és már azt is tudni lehet, hogy kisfiút vagy kislányt hord a szíve alatt Anikó. A felhőtlen, boldog időszakot azonban nemrég egy autóbaleset árnyékolta be. Péter az Instagram-oldalán számolt be arról, mi történt.

Elmondta, hogy szerencsére nem történt személyi sérülés, csupán az autója tört össze egy figyelmetlen sofőr miatt. Megnyugtatta követőit, hogy Anikó nem volt vele a balesetkor, így a baba és a mama is a legnagyobb rendben vannak.