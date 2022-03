Rengetegen aggódtak a kijevi állatkert állataiért, ugyanis pénteken az intézmény területén heves harcok folytak. A Newsweek cikke szerint a lengyel állatgondozók már lemondtak arról, hogy az állatok átjuthatnak az ostromgyűrűn, de szerencsére sikerült!

Amint végeznek az evakuálással, a lengyelek azonnali segélyt küldenek a lvivi állatkertbe is. A gondozók elmondták, hogy az állatokat szörnyű sokkhatás érte, de állapotukat folyamatosan monitorozzák és figyelnek az egészségükre, ha szükséges, nyugtatót kapnak.

Az evakuált állatkertben él Ukrajna egyetlen gorillája is, egyelőre ő is jól van, és az állatkertben is működnek az alapvető szolgáltatások, tehát van víz, villany és fűtés.

Ide kattintva megnézheted a szívszorító fotókat, amin a házi kedvenceikkel menekülő ukránok láthatók.