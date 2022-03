A Fővárosi Törvényszék tavaly májusban kihirdetett elsőfokú ítélete szerint a vádlott 2017-ben létesített élettársi kapcsolatot a gyermek édesanyjával, és attól kezdve együtt nevelték a kicsit. A bűncselekmény napján, 2018. január 24-én az anya dolgozni ment és gyermekét a vádlottra bízta. A férfi végig a gyermekkel volt a lakásban, a délelőtt folyamán ismeretlen okból, többször bántalmazta a felügyeletére bízott sértettet. Egy botszerű eszközzel több testrészén, egyebek mellett a szeméremtájékán is megütötte a gyermeket, aki emiatt legalább 47 rendbeli zúzódást szenvedett és elvesztette az eszméletét. A vádlott barátja értesítette a mentőket, akik újraélesztették, kórházba szállították a gyermeket, de már nem tudták megmenteni.



Az első fokon eljáró törvényszék tavaly májusban különös kegyetlenséggel, tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés miatt ítélte 18 év fegyházra a vádlottat azzal, hogy leghamarabb büntetése kétharmad részének kitöltése után bocsátható feltételes szabadságra. A vádlott és védője fellebbezett, így került másodfokon az ítélőtáblára az ügy.



A tábla szerdán meghozott másodfokú döntésének indoklása szerint a törvényszék helyesen állapította meg, hogy a vádlott abban az esetben, ha a kétéves gyermek számára elfogadhatóan viselkedett, gondoskodó apa volt, de az általa hisztiként jellemzett konfliktushelyzet agressziót váltott ki belőle. Ilyen esetekben már korábban is többször előfordult, hogy bántalmazta a kicsit.

A bűncselekményről a vádlott telefonjával készített felvételből kiderült a férfi agresszivitása, indulatos magatartása: durván, trágár szavakkal próbálta a súlyos neurológiai tüneteket mutató gyermeket magához téríteni. Megragadta és több esetben olyan erővel rázta meg a törékeny kis testet, ami kiváltotta a shaken baby szindrómának is nevezett tünetegyüttest. Az elkövetés körülményeiből egyértelműen következik, hogy a vádlott a sértett halálába belenyugodott, felismerve a gyermek súlyos állapotát, a már haldokló gyermek mellett durva, trágár kifejezések kíséretében leginkább azért aggódott, hogy a szomszédok esetleg meghallják a sértett sírását, nyöszörgését, és megjelennek a lakásnál.



A tábla rámutatott arra is, hogy az elsőfokon kiszabott 18 év fegyház korántsem eltúlzott, ám ügyészi fellebbezés hiányában másodfokon már nem súlyosítható, így azt a Fővárosi Ítélőtábla lényegében helybenhagyta és jogerőre emelte.



Sajnos nem ritka, hogy ilyen szörnyűség történik egy kisgyerekkel: január végén egy angol kisfiút bántalmazott súlyosan a nevelőapja. Ő sem élte túl.