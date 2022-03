A szlovák rendőrség számolt be a szívszorító történetről: a Facebookon képet is mutattak a kisfiúról. Azt írták, a gyermek Zaporizzsjából érkezett a határra teljesen egyedül. Egy hátizsák volt nála, és egy telefonszám a kezére írva. A szüleinek Ukrajnában kellett maradnia. Az önkéntesek gondoskodtak róla a határon, adtak neki enni, inni, és meleg helyre vitték. A kezére írt telefonszámnak és az útlevelében lévő papírnak köszönhetően az önkéntesek fel tudták venni a kapcsolatot a rokonaival, akik el is indultak érte.

A szlovák rendőrség közösségi oldalán azt írták, a kisfiú mindenkit elvarázsolt a mosolyával, bátorságával és elszántságával.

