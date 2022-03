Magyarországon a beoltottak száma 6 397 623, közülük 6 176 191-en a második, 3 822 108-an a harmadik, míg 226 299-en már a negyedik oltást is megkapták. 1387 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta 1 807 285-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma. Meghalt 59, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 44 495-re emelkedett.

A kormányzati portálon azt írták: a gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 1 636 781, az aktív fertőzöttek száma 126 009-re csökkent. Kórházban 2766 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 114-en vannak lélegeztetőgépen.

Hozzátették: az ország a járvány ötödik hullámának leszállóágában van, ezért a kormány kivezette a járványügyi korlátozásokat, és megszűnt a maszkviselési kötelezettség is.

Az oltás továbbra is folyamatosan elérhető, és márciusban is minden héten folytatódnak az oltási akciónapok a kórházi oltópontokon - jelezték.

Már nem kell maszkot viselni a korábban előírt zárt terekben sem, tehát sem a tömegközlekedési eszközökön, sem az üzletekben. Megszűnik minden olyan korlátozás, amely védettségi igazolványhoz kötötte valamely hazai szolgáltatás igénybevételét. Megszűnnek a rendezvényekre vonatkozó korlátozások, nem kell már védettségi igazolvány sportrendezvényre, kulturális rendezvényekre, zenés- táncos rendezvényre, 500-nál több résztvevős szabadtéri rendezvényekre sem - sorolták.

Közölték azt is, hogy feloldják a Magyarország területére történő beutazással kapcsolatos korlátozásokat is.

Hozzátették: a kórházak és az egészségügyi szolgáltatások is visszatérhetnek a normál működésükhöz. A koronavírusos betegeket az erre kijelölt kórházak látják el, a járvány miatt halasztott műtéteket és kezeléseket a kórházak folyamatosan végzik, emellett a továbbiakban is biztosítják az kórházi oltópontok működését.