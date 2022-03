Az időjárás-előrejelzés szerint a tavaszra továbbra is várni kell, szerdán kevés napos időszakra számíthatunk.

Szerdán az ország nagy részén erősen felhős vagy borult idő várható, rövidebb napos időszakokkal. A Nyugat-Dunántúlon kevesebb lesz a felhőzet, ott akár több órára is kisüthet a nap - írja az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Az ország keleti részén előfordulhat gyenge intenzitású, vegyes halmazállapotú csapadék, Borsodban akár 1-2 centiméteres olvadozó hóréteg is kialakulhat. Az északias szél napközben több helyen megélénkül, az Észak-Dunántúlon néhol erős lökések kísérik.

A lemagasabb nappali hőmérséklet 1 és 11 fok között változik, késő estére azonban lehűl a levegő, és -4, +4 fok között alakul a hőmérséklet.

Az esti órákban északkelet felől már elkezdődik a felhőzet csökkenése, a keleti tájakon pedig reggelre kiderül az ég. Nyugaton ezzel szemben felhős éjszakára számíthatunk, helyenként hózáporokra is fel kell készülni.

Csütörtök éjjel északkelet felől csökkenni kezd a felhőzet, a nappali órákban az ország több részén kisüt a nap, de a Dunántúl továbbra is felhős marad. Napközben már csak ezen a területen fordulhat elő gyenge hózápor. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire -6 és -1 fok között várható, de a fagyzugokban még ennél hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 2-10 fok között alakul, a nyugati megyékben némileg magasabb is lehet.

