Tavasszal minden pezseg, minden éled, minden kivirágzik. A napsütéses órák száma egyre nő, a hőmérséklet emelkedik, a kedvünk pedig sokkal jobb. Ilyenkor a bőrünk is változásokon megy keresztül, de az ápolását tekintve is egészen más dolgokra van szüksége, mint télen. Bár azt gondolhatnánk, hogy a tavasz csak pozitívan hathat rá, a szeszélyes márciusi időjárás, és az egyre erősödő napsugarak sok esetben negatívumokkal is járnak. A szél és a hőmérséklet-ingadozás például ronthatja a hidratáltságát, míg az UV sugarak akár szeplőket és pigmentfoltokat is okozhatnak.

Szilárd alapok

Ne feledjük, hogy a jó arcápolás egy megfelelő rutinnal kezdődik, amelyet minden nap lelkiismeretesen el kell végeznünk. Ez bőrtípustól és az esetleges problémáktól függően lehet egy egészen rövid, néhány lépéses rutin, de akár a most nagyon trendi koreai, tíz lépésből álló szeánsz mellett is letehetjük a voksunkat. Az arcápolási rutin kialakításáról egy korábbi cikkünkben bővebben beszéltünk már, így ha érdekel a téma, olvasd el azt az írásunkat is.

A szokásos rutin mellett azonban tavasszal érdemes kicsit jobban is odafigyelni a szépségápolásra, és néhány dolgot betartani. S hogy mik ezek, arról Beraki-Graff Dóra kozmetikus-sminkmester beszélt nekünk.

Top 3+1 bőrápolási tipp a szakértőtől

1. Hidratálj belülről is

Ne csupán kívülről ápold a bőrödet! Töltsd fel az egész szervezetedet vitaminokkal (C-vitamin, vas, cink, omega-3), illetve mélyhidratáló anyagokkal, például kollagén peptiddel és hialuron peptiddel. Emellett pedig a folyadékpótlásról se feledkezz meg.

2. Fényvédő, fényvédő, fényvédő

A fényvédő minden évszakban kötelező! Ez az első számú fegyver a bőröregedés ellen. Ha télen esetleg nem is használtad – pedig kellett volna! -, most mindenképpen szerezz be egyet, méghozzá 50 faktorosat. Nem, az ilyen magas SPF nem csupán a perzselő nyári hőségben szükséges, amikor strandolsz, hanem minden nap kötelező arcra, nyakra, dekoltázsra egyaránt.



3. Csere

Ahogyan tavasszal elpakoljuk a téli ruháinkat, a meleg csizmáinkat, úgy a szépségápolási termékeink egy részét is ideje pihentetni ilyenkor. Amikor jön az enyhébb, esősebb idő, nagyobb az esélye annak, hogy a bőrödön pattanások alakuljanak ki, ezért szerencsésebb, ha a téli, zsírosabb krémedet vízbázisúra cseréled.

4. Ne csak az arcodra figyelj

A tavasz beköszöntével a karok és a lábak is előbukkannak a pulóverek és hosszúnadrágok takarásából, így jó, ha nem csupán az arcápolásra fókuszálsz ilyenkor, hanem a tested többi részére is jobban odafigyelsz. Érdemes hetente kétszer testradírt használnod a zuhany alatt, majd miután eltávolítottad az elhalt hámsejteket, kényeztesd a bőrödet egy jól felszívódó hidratáló krémmel.