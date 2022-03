Az utóbbi időkben, ahol DR BRS feltűnt, ott jóformán kivétel nélkül hiánypótló mixekkel, hatalmas sikerű slágerekkel és jól eltalált kollaborációkkal együtt érkezett. A DJ legújabb sikere az, hogy hat közreműködése is felkerült a MAHASZ által közzétett hivatalos, 2021-es slágerlistájára (köztük az 50 milliós nézettséget felülmúló Hol van az a lány vagy az Évszakok kollab-feldolgozásai) és a kilencedik legjátszottabb előadó volt a rádiókban, így könnyen mondhatjuk: ő volt tavaly is a hallgatók egyik első számú hangulatbiztosa.

A „doktor úr" most egy olyan frissítőt kotyvasztott, ami sok tekintetben első: ugyanis a DJ/rapper először jelentkezik olyan saját számmal, aminek szövegéért és zenei alapért maga felelt egészen a dalszerzés kezdeti fázisától az új track felénekléséig. A Jöhet még egy az R&B klasszikus forró hangulatát idézi, miközben mondataival valódi fricskát mutat a bulizni vágyóknak.

Az újdonsült klubzenéhez egy zseniális, egyben szürreális kisfilm tartozik, amiben ráadásul Atkát először látunk táncolni, elképesztően profi módon.



„Már 20 éve táncolok hiphop műfajban, de csak most éreztem, hogy ezt meg is akarom mutatni egy klipben. Szabó Tomi össze is hozott egy brutális koreográfiát, a Los Tiki Pictures stábja pedig egy hihetetlen klipet kreált az Illúziók Múzeumában" – meséli Atka.