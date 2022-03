Schobert Norbert és Rubint Réka már az orosz-ukrán konfliktus kirobbanásakor is segített a menekülteken, egy kamionnyi élelmet juttattak el az Ökumenikus Segélyszervezethez. Az életmódtanácsadó most arról beszélt, hogy másképp is segítene, hosszú távú munkalehetőséget kínál az ukrajnai menekülteknek.