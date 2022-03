A zenész úgy megbetegedett, hogy ágynak esett. Magas láza miatt az utolsó pillanatban le kellett mondania arról, hogy személyesen vegye át a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjét. Deák Bill Gyula egyetlen előadóművészként részesült a polgári tagozat kitüntetésében, ezért is sajnálta nagyon, hogy így alakult.

Nem tudtam elmenni, beteg vagyok, 39 fokos lázam van, itthon fekszem

– mondta a Borsnak Deák Bill, aki mellett két orvos főigazgató és a jégkorong akadémia elnöke kaptak még díjat.

"Reménykedem, hogy nem kaptam el a vírust (...) Úgy vártam ezt a napot, mint egy kisgyerek. Kikészítettem az öltönyömet, a nyakkendőt...Ezek azóta is a szobában lógnak, én pedig fekszem és abban reménykedem, hogy nem kaptam el ezt az átkozott koronavírust. Egyszerűen nem hiszem el, hogy ilyen peches vagyok... A kitüntetést természetesen utólag majd megkapom, és nagyon fogok neki örülni, de nagyon jó lett volna a Pesti Vígadóban, ünnepélyes keretek között Kásler miniszter úrtól átvenni. Annak azért van rangja!

A szívem megszakad, hogy nem vehettem át a kitüntetésemet, de ezzel együtt is azt érzem, hogy nagyon boldog vagyok, nagy megtiszteltetés, hogy megkaptam. Így alakult... Most egy pár percig kiörömködöm magam, aztán arra összpontosítok, hogy meggyógyuljak. Köszönöm azoknak, akik a távollétemben is megtapsoltak"

-tette hozzá az énekes, aki tavaly novemberben a koronavírus miatt mondta le fellépéseit.