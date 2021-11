A járvány terjedése és Kóbor János állapota is megijesztette az énekest, ezért inkább lemondta fellépéseit.

Deák Bill Gyula úgy határozott, egy ideig nem lép színpadra, bármennyire is szeretne. Az önkéntes karantén okai között - mint magyarázta - saját, és felesége egészségi állapota és a negyedik hullám felerősödése mellett Kóbor János kórházba kerülése is szerepel.

"Megint bezárkóztunk, nem bízunk a véletlenre semmit. Nagyon féltem a feleségem, akinek infarktusa volt és tüdőbetegsége is van, még véletlenül sem akarok hazahozni fertőzést. Noha mindketten megkaptuk a harmadik covid-oltást, sőt, be vagyunk oltva tüdőgyulladás és influenza ellen is, még vásárolni sem megyünk ki. Hallottam, hogy Mecky kórházba került, nagyon drukkolok neki."

Semmiképpen nem szeretném megkockáztatni, hogy elkapjam a vírust vagy hazahozzak valamit a feleségemnek, ezért akármilyen nehéz is, maradunk itthon.

"Minden koncertemet lemondtam, egyelőre nem látom, mikor állhatok újra a színpadon, de hát most ez van, ehhez a helyzethez kell alkalmazkodnunk" – magyarázta a legendás bluesénekes a Blikknek.