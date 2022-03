Életének 78. évében elhunyt Timmy Thomas. A népszerű amerikai énekes és dalszerző közel három évtizeden át volt a jazz és az R&B műfajának meghatározó alakja, aki egy háborúellenes dallal ért a csúcsra. Thomas a vietnámi háború idején készítette el Why Can't We Live Together (Miért nem tudunk együtt élni?) című számát, ami idén augusztusban lesz 50 éves.

Timmy Thomas, R&B singer of Why Can’t We Live Together, dies aged 77 https://t.co/BWwy4znG3V — Péterffy Emma (@PeterffyEmma) March 16, 2022

Thomas halálhírét a családja jelentette be, azonban nem közölték, miben hunyt el a közkedvelt előadó – írja a The Guardian. Egyes információk szerint rákbetegségben veszítette életét.