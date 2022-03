Katie Price rengetegszer feküdt már kés alá, először 1998-ban végeztek el rajta mellműtétet. Úgy tartották, hogy azóta már 13-szor szabatta át a kebleit, de saját bevallása szerint ennél jóval többször: már 24-szer műtötték meg a melleit. Habár állítólag ettől az új implantátumtól is kövérnek érzi magát kissé, nem ez a legnagyobb, amit valaha beültettek neki, így már ezekkel is jóval könnyebben mozog. A legnagyobb implantátumát otthon őrzi, és most áruba bocsátotta, addig pedig egy széfben pihennek. 1 millió fontot szeretne kapni értük, amely átszámítva több mint 425 millió forintnak felenek meg - írja a Metro.