A fiatal rendőrlány barátnőjével közösen menekült el hazájából, Ukrajnából.

"Szeretem a hazámat, de fiatal vagyok a halálhoz. Nem szeretnék golyófogó lenni"– mondta a lány, aki nem egyedül, hanem barátnőjével együtt utazik tovább Olaszországba.

"Ukrajnában rendőr voltam, lélekben az is maradtam. Fontosnak éreztem a hivatásomat, de most szeretnék új tapasztalatokat is gyűjteni. Egy ismerősöm jóvoltából lehetőségem van Olaszországban dolgozni. Egyelőre egy üzletben fogok dolgozni eladóként, de ha már jobban megtanulom a nyelvet, akár előbbre is léphetek" – magyarázta a Borsnak Anna, aki nem szeretne Olaszországban letelepedni.

"Ukrajnában születtem, ott nőttem fel, az az én hazám. A szüleim ukránok, az ukrán himnuszt énekelem a fontosabb ünnepeken és ukránul gondolkodom. Ezen semmi sem változtathat. Az országom sajnos szegény, de őszintén mondom, boldogok voltunk. Bízom benne, hogy az uniós országban szert teszek némi megtakarításra, amiből lehetőségem lesz Ukrajnában az újrakezdésre. Szeretnék majd a testülethez is visszatérni" – tette hozzá a fiatal lány.

