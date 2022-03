A rendőrök több sértettet is is kihallgattak, akik egybehangzóan arról számoltak be, hogy a férfi minden előzmény nélkül beléjük kötött, majd ütni-verni kezdte őket. Előszőr egy férfit bántalmazott, majd nem sokkal később két társaságnak is nekiesett. Itt már válogatás nélkül ütött mindenkit, férfiakat és nőket is egyaránt, aki könnyű sérüléseket szenvedtek - írja a Blikk.

Az elfogásáig kijózanodó férfi mindent beismert. Elmondta, hogy az alkoholtól mindig agresszív lesz.